Mourinho veut plomber ce transfert de l'OM !

Aux prises avec des gros problèmes en défense cette saison, l’Olympique de Marseille a bien l’intention de régler ce chantier en priorité sur le mercato estival. Et une première très grosse piste est déjà évoquée, puisque les dirigeants phocéens pourraient tenter le coup avec Aymeric Laporte, Champion d’Europe avec l’Espagne.

Il y a un an, personne n’aurait parié sur une arrivée d’Adrien Rabiot. Mais désormais tout semble être possible pour l’OM, surtout avec la qualification en Ligue des Champions ! Et le début de ce mercato estival est déjà très agité, avec une signature de luxe qui est annoncée à Marseille.