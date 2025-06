Transfert de Pogba : Le verdict tombe, c'est le «fantasme» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour après la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba cherche un nouveau club pour relancer sa carrière. Si plusieurs équipes ont été citées dans ce dossier, c'est en direction de l'AS Monaco que le regard du joueur de 32 ans se porte en ce moment. Ce serait évidemment un énorme coup pour le club de la Principauté même s'il y a des risques.

De retour à la Juventus en 2022, Paul Pogba n'a eu le temps de disputer que 12 matches, étant souvent obligé de passer par la case infirmerie. Le milieu de terrain a ensuite été suspendu et il n'a plus été vu en compétition officielle depuis presque 2 ans. Une éternité qui ne l'empêche d'être ambitieux pour sa reprise et d'espérer pourquoi pas un retour en Ligue 1.

Pogba de retour en France, grosse surprise Ces derniers jours, l'AS Monaco et Paul Pogba seraient en train de discuter en vue d'un éventuel transfert. Le joueur français a été cité à l'OM par exemple ces derniers mois et son avenir est encore incertain. Son retour en Ligue 1 serait une immense surprise pour de nombreux fans. « Pogba à l'AS Monaco ? C'est une idée excitante pour l'AS Monaco. J'ai parlé de fantasme Pogba sur les dernières semaines, donc bien évidemment que c'est excitant. Je me mets à la place d'un supporter monégasque, je pense qu'il est excité au vu de ces rumeurs sur Paul Pogba. Maintenant, je pense qu'il y a une part de risque qui est très importante. Paul Pogba n'est plus un joueur de foot depuis 2 ans. On pourrait rajouter deux ans qui précèdent ces 2 ans, parce que beaucoup de blessures accumulées à ce moment-là. Le nombre de matchs auxquels il a participés sont faméliques » débute Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.