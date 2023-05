Mourinho : Neymar va provoquer une guerre au PSG

Alexis Brunet

L'intersaison du PSG s'annonce très mouvementée. Il y aura beaucoup de mouvements, que cela soit du côté des départs, comme pour les arrivées. Neymar pourrait partir du club, mais son avenir est indirectement lié à José Mourinho, qui pourrait débarquer dans la capitale. Et cela pourrait possiblement déclencher des conflits à Paris.

En 2017, Paris déboursait une fortune pour s'offrir l'un des meilleurs joueurs du monde : Neymar. Le PSG mettait 222M€ sur la table, débloquant ainsi la clause libératoire de l'ancienne star du FC Barcelone. Avec ce transfert, le PSG avait la volonté de gagner enfin la Ligue des Champions. Six ans plus tard, Paris n'a toujours pas remporté la C1, et Neymar est maintenant poussé dehors par le club français.

Campos veut s'en débarrasser

Le départ de Neymar est voulu par le conseiller football du PSG, Luis Campos. Pour le remplacer, le Portugais a déjà identifié le profil, idéal. Il s'agirait de son compatriote de Manchester City, Bernardo Silva. Campos pourrait proposer un échange au club anglais, en offrant justement en contrepartie, Neymar. Cela permettrait à Paris de ne pas débourser un centime dans l'opération.

Mourinho veut garder Neymar, mais Paris non