Mourinho : L’improbable rencontre qui régale le PSG !

Axel Cornic

Déjà approché l’été dernier pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia est finalement arrivé au Paris Saint-Germain avec quelques mois de retard. Et c’est un franc succès, puisque l’ailier géorgien est rapidement devenu l’un des noms importants de l’attaque de Luis Enrique.

Certains se demandaient si le PSG avait vraiment besoin de mettre 70M€ sur un autre ailier, au lieu de recruter un véritable numéro 9. Mais le pari a été le bon, puisque le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia est directement rentré dans le top des meilleurs coups signés par le QSI au mercato hivernal.

Quand la Roma a raté Kvaratskhelia

Pourtant, le Géorgien aurait pu avoir une toute autre trajectoire comme nous l’a raconté ce jeudi l’ancien directeur sportif de l’AS Roma. « En décembre 2021, je vais à Moscou car l'intermédiaire Cristian Zaccardo, m'a fixé un rendez-vous avec Mamuka Jugeli, l'agent de Kvara, pour conclure l'affaire (...) J'ai attendu un peu, mais nous ne pouvions pas dépenser 10M€ sur un coup de tête » a confié Mauro Leo, lors d’un entretien accordé à TMW.

« Il n’est pas certain que l’évolution avec Spalletti ait été la même avec Mourinho »

« Son prix ? Six ou sept millions. Mais j’avais le soupçon que le prix pourrait augmenter après la réunion. Malheureusement, nous n'aurions pas pu égaler l'offre du Napoli. D'un côté, je suis désolé, de l'autre, je l'avais compris en premier » a poursuivi l’ancien de l’AS Roma, avec le PSG qui peut d’ailleurs remercie le coach de l’époque... un certain José Mourinho ! « Il n’est donc pas certain que l’évolution avec Spalletti ait été la même avec Mourinho. On ne sait pas s'il aurait eu la même performance : j'avais ce doute, mais pas sur les qualités techniques ».