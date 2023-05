Mourinho lance son mercato, le PSG prépare son plan de vol

Axel Cornic

Arrivé en 2021, José Mourinho pourrait claquer la porte de l’AS Roma à la fin de la saison... et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter ! Le Portugais est en effet l’un des noms annoncés pour remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien, qui pourrait bien ne pas survivre aux résultats catastrophiques depuis le début de l’année 2023.

Il y aura du mouvement à tous les étages au PSG cet été et sauf Kylian Mbappé, personne n’est à l’abri. C’est notamment le cas de Christophe Galtier, qui est déjà annoncé sur le départ moins d’un an après son arrivée. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que pour le moment il devrait rester en place, mais à l’étranger on annonce déjà son successeur.

José Mourinho prêt à quitter Rome

La presse italienne a en effet relancé les débats autour de José Mourinho, un entraineur qui a souvent été lié au PSG depuis le début du projet QSI. La Gazzetta dello Sport explique que le Special One serait prêt à quitter l’AS Roma à la fin de la saison à la suite de plusieurs désaccords avec ses dirigeants.

Le PSG se tient prêt