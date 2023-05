Le PSG est prévenu, José Mourinho pose ses conditions

Axel Cornic

Le Special One au Paris Saint-Germain, beaucoup en ont rêvé depuis dix ans et cet été, ça pourrait bien arriver. José Mourinho ne serait en effet pas du tout certain d’aller au bout de son contrat avec l’AS Roma en juin 2024, puisqu’en Italie on parle d’un possible départ à la fin de la saison. Le PSG serait donc sur ses traces, tout comme Chelsea et le Real Madrid, mais le Portugais aurait des idées claires pour son avenir.

Après des passages mitigés en Premier League, José Mourinho a retrouvé le sourire en Serie A avec l’AS Roma, où il a notamment remporté la Ligue Europa Conference en 2022. Il pourrait toutefois déjà lâcher les Giallorossi , pour se tourner vers un projet plus ambitieux.

Mourinho prêt à quitter la Roma

La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Mourinho ne serait pas vraiment en accord avec les propriétaires de l’AS Roma et les tensions se seraient faite plus nombreuses ces dernières semaines. Le danger d’un départ serait réel et dans son entourage on laisse entendre qu’il serait disposé à rapidement retrouver un club, même si pour le moment il n’y aurait eu aucun contact.

Il veut un projet ambitieux

D’après les informations du quotidien italien, le PSG serait l’un des clubs sur les traces de José Mourinho, qui plairait également à Chelsea et au Real Madrid. Il souhaiterait toutefois retrouver un salaire d'au moins 8M€ net par an et réclamerait surtout un projet ambitieux, capable de viser la Ligue des Champions sur les deux prochaines années.