Mourinho : C'est le «chaos» au PSG, il annonce la fin pour Galtier

La rédaction

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier va aller au bout de son contrat, à moins d'une catastrophe. Toutefois, le club de la capitale garderait tout de même un oeil sur José Mourinho au cas où. Et à en croire Sebastien Frey, le coach de l'AS Rome serait le seul capable de redresser la barre parisienne.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts à Paris. En effet, le club de la capitale était invaincu avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais depuis le début de l'année 2023, le PSG est méconnaissable.

Transferts : Un coup de fil décisif est révélé, une star choisit le PSG https://t.co/aVVL06NMl1 pic.twitter.com/O1YPrd8xUX — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Le PSG pense à Mourinho pour remplacer Galtier

Alors que le PSG enchaine les contre-performances ces derniers mois, Christophe Galtier est pointé du doigt. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Qatar ne compte pas se débarrasser de son entraineur dans l'immédiat. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier va rester sur le banc du PSG la saison prochaine, à moins d'une catastrophe en Ligue 1.

«Le seul qui peut renverser le chaos à Paris, c'est Mourinho»