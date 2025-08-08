«Monstrueux» : Le transfert qui choque le vestiaire de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Timothy Weah s'est engagé à l'OM... 25 ans après son père ! En novembre 2000, Geogre Weah signait effectivement à Marseille. Et bien qu'il n'ait pas particulièrement brillé lors de son passage à l'OM, le Ballon d'Or 1995 avait toutefois impressionné ses coéquipiers comme l'assure Stéphane Trévisan.

Malgré un début de saison plus que délicat, l'OM avait alors réussi à obtenir la signature de George Weah en novembre 2000. L'ancien buteur du PSG et Ballon d'Or 1995 avait d'ailleurs marqué les esprits au sein du vestiaire comme le raconte Stéphane Trévisan.

George Weah avait impressionné les Marseillais « C'était un mec super positif, joyeux et qui communiquait beaucoup d'envie. Tu sentais qu'il avait connu des choses vraiment au-dessus mais il s'est mis dans une forme de simplicité pour amener son expérience et essayer de tirer tout le monde vers le haut. En plus, il était vraiment abordable, humble », se souvient l'ancien gardien de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.