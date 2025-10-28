Mohamed Salah : L'énorme coup qui se prépare à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques jours que le profil d'Anis Hadj Moussa serait étudié par l'OM en vue d'un transfert cet hiver. Un joueur dont les qualités ressembleraient à celles d'un certain Mohamed Salah. D'ailleurs, Liverpool serait également intéressé par l'international algérien en vue de préparer la succession de sa star.

Déjà très actif lors du mercato estival, l'OM pourrait bien remettre ça cet hiver. Malgré un début de saison très positif et un recrutement qui porte ses fruits, le club phocéen aurait bien l'intention de continuer à retoucher son effectif durant le mois de janvier.

L'OM à fond sur Anis Hadj Moussa ? Dans cette optique, l'OM ciblerait notamment Anis Hadj Moussa. L'ailier de 23 ans qui évolue à Feyenoord, réalise une excellente saison comme en témoignent ses 6 buts en 14 apparitions. Le club phocéen espère également profiter des tensions entre le joueur et son entraîneur Robin Van Persie.