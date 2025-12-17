Mohamed Salah au PSG : L'annonce totalement inattendue !

En marge de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé sur... l'avenir de Mohamed Salah. Une question totalement inattendue à laquelle le joueur du PSG n'a pas voulu répondre, souhaitant seulement le meilleur à la star de Liverpool.
C'est une question à laquelle Khvicha Kvaratskhelia ne devait pas s'attendre. Et pour cause, présent en zone mixte en marge de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le numéro 7 du PSG a été interrogé sur l'avenir de... Mohamed Salah.
Salah au PSG : La question improbable !
« Ce n'est pas mon job de parler de son avenir. Salah au PSG un jour ? C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça », a-t-il confié en zone mixte avant d'évoquer ses ambitions au sujet de la finale de la Coupe Intercontinentale.
«C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur»
« Tous les trophées comptent, c'est un titre important pour nous, nous sommes prêts pour ça. C'est notre derrière chance de gagner un trophée cette saison, donc c'est important de tout mettre en oeuvre pour le gagner. Chaque titre est un privilège. On sait tous que le Qatar est la seconde maison du PSG. C'est un bon match à jouer dans une incroyable atmosphère », ajoute Khvicha Kvaratskhelia.