Mohamed Salah au PSG : L'annonce totalement inattendue !

En marge de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé sur... l'avenir de Mohamed Salah. Une question totalement inattendue à laquelle le joueur du PSG n'a pas voulu répondre, souhaitant seulement le meilleur à la star de Liverpool.

C'est une question à laquelle Khvicha Kvaratskhelia ne devait pas s'attendre. Et pour cause, présent en zone mixte en marge de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, le numéro 7 du PSG a été interrogé sur l'avenir de... Mohamed Salah.

Salah au PSG : La question improbable ! « Ce n'est pas mon job de parler de son avenir. Salah au PSG un jour ? C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça », a-t-il confié en zone mixte avant d'évoquer ses ambitions au sujet de la finale de la Coupe Intercontinentale.