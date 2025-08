Mikel Arteta : La folle annonce à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les discussions pour son retour à l’OM ont eu lieu avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, Roberto De Zerbi a lui aussi beaucoup compté dans le choix de Pierre-Emerick Aubameyang. Un entraîneur qui ne voulait pas qu’il parte l’année dernière et qui rappelle Mikel Arteta à l’international gabonais, qui avait réussi à le convaincre de rester à Arsenal.

« Ils n’avaient pas besoin de me convaincre. » Comme Pierre-Emerick Aubameyang l’a confié en conférence de presse, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas eu besoin de redoubler d’effort pour le convaincre de revenir à l’OM. La volonté de faire son grand retour à Marseille était déjà là et l’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a rapidement accepté leur proposition.

« De Zerbi a été un critère principal » Autre personnage important dans son retour à l’OM : Roberto De Zerbi. « Ça a été un critère principal, déjà l’année dernière. Je ne vais pas dire que j’ai fait mon choix sur un coup de tête quand je suis parti, mais c’était très compliqué. J’ai passé deux semaines avec le coach, et en voyant ce qu’il proposait à l’entraînement dès les deux premières semaines, je savais très bien qu’il allait se passer quelque chose », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang.