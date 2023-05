Messi sur le départ, le PSG réagit

Axel Cornic

Annoncé sur le départ en cette fin de saison, Lionel Messi aurait déjà trouvé sa future destination. Une source a en effet annoncé ce mardi à l’AFP que le septuple Ballon d’Or, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin prochain, aurait trouvé un accord pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Un départ de Lionel Messi n’a jamais semblé aussi proche. Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et une prolongation avec le PSG a semblé peu à peu s’éloigner, surtout avec les évènements des derniers jours.

Quelque chose s’est cassé avec le PSG

Son escapade en Arabie Saoudite n’a en effet pas du tout plu au PSG, qui a surpris pas mal de monde en lui infligeant comme sanction une suspension de quinze jours. Or, Lionel Messi a publié une vidéo pour s’excuser publiquement et ce lundi les images de son retour à l’entrainement ont beaucoup fait parler.

Le départ de Messi « une affaire conclue »

Et ça ne devrait pas se calmer, puisque ce mardi l’ AFP a lâché une bombe en annonçant le départ de Lionel Messi pour l’Arabie Saoudite... cette fois pour y rester. Une source saoudienne a même parlé de « une affaire conclue », avec un contrat « énorme » et « exceptionnel » qui aurait été accepté par le numéro 30 du PSG, qui pourrait donc imiter Cristiano Ronaldo et quitter l’Europe.

