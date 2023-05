Messi - PSG : L’échange qui affole l’Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le nom de Lionel Messi circule avec insistance du côté du FC Barcelone, l'Argentin a croisé Robert Lewandowski à Paris lundi soir en marge de la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Les deux hommes ont alors échangé quelques mots, l'Argentin prenant même des nouvelles du Barça. De quoi affoler la presse espagnole.

Favori pour le Ballon d'Or et déjà vainque du Trophée The Best grâce notamment au titre de champion du monde acquis en décembre dernier au Qatar, Lionel Messi a été nommé sportif de l'année lors de de la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Mais au-delà de cette énième récompense pour l'Argentin, c'est surtout son échange à Robert Lewandowski qui a fait le buzz.

🚨 Messi à Lewandowski : "Tout va bien à Barcelone ?"🗣️ Lewandowski : "Oui tout va bien"🗣Antonella : "Ils (lui & sa femme) sont amoureux de la ville"🗣Messi : "Tu vis à Castelldefels ? (le quartier de Messi)"pic.twitter.com/JE9tpFCaFm — French FCB (@FrenchFCB) May 8, 2023

Messi échange avec Lewandowski...

En effet, en marge de la cérémonie, les deux joueurs se sont rencontrés et Lionel Messi commence par lui demander si « tout va bien à Barcelone ». Robert Lewandowski lui répond par l'affirmative avant de préciser qu'il vit à Castelldefels, ville proche de Barcelone dans laquelle l'Argentin résidait également avec sa famille. D'ailleurs, sa femme Antonella Roccuzzo surenchérit en précisant que le couple Lewandowski est « amoureux de la ville ».

... et met le feu à l'Espagne

Un échange d'amabilité qui semble parfaitement classique, mais dans le contexte actuel, il n'en fallait pas plus pour mettre le feu en Espagne. Et pour cause, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone ne cesse de faire parler alors que son contrat au PSG s'achève le 30 juin.