Messi - PSG : Le feuilleton s’emballe, une annonce retentissante tombe

Pierrick Levallet

Alors que la fin de son contrat approche, Lionel Messi ne s'est toujours pas mis d'accord avec le PSG pour étendre son engagement. L'Argentin aurait notamment posé quelques conditions pour allonger son bail dans la capitale. Cependant, la tendance ne serait pas vraiment à un avenir au PSG pour le champion du monde 2022.

D’ici quelques mois, Lionel Messi sera disponible sur le marché des agents libres. La Pulga arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé au PSG. Luis Campos travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier afin de trouver un accord avec l’Argentin. Mais pour l’instant, aucun terrain d’entente n’a été déniché entre les deux parties. De ce fait, l’avenir de Lionel Messi est toujours très incertain dans la capitale.

Messi a posé ses conditions pour sa prolongation

À en croire certaines rumeurs, le champion du monde 2022 aurait d’ailleurs quelques conditions pour étendre son engagement avec le PSG. Rêvant d’une nouvelle Ligue des champions, Lionel Messi demanderait quelques garanties concernant le projet sportif en plus d’avoir certaines exigences sur le plan salarial. Si ce que le PSG lui propose lui convient, le septuple Ballon d’Or n’aura aucun mal à allonger son bail. Toutefois, la tendance semble être toute autre d’après Philippe Sanfourche.

Le PSG est bloqué dans ce dossier