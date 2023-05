Messi - PSG : Incroyable, le divorce est proche !

Thomas Bourseau

La fin de l’aventure de Lionel Messi au PSG est bien compliquée. Alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, il ne devrait pas être renouvelé. Et alors que le PSG préparerait sa sortie, Messi ne figurerait déjà plus dans la boutique officielle du club.

Entre Lionel Messi et le PSG, il n’y aura pas de prolongations. Au moment de la signature de son contrat à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, une clause était incluse dans le bail en question pour qu’il soit prolongé par une troisième saison supplémentaire à l’été 2023 si tel était le désir du champion du monde argentin. Comme Guillem Balague, journaliste et biographe de Messi l’a récemment affirmé au micro de la BBC , il ne faudrait pas compter là-dessus puisque Messi aurait annoncé sa décision de ne pas renouveler son bail au PSG il y a déjà un mois de cela.

Sanction levée, mais le dénouement du feuilleton Messi est déjà connu

Entre temps, Lionel Messi a temporairement été suspendu pour avoir été en Arabie saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme du pays sans avoir l’aval du club alors que des séances d’entraînement étaient programmées. Cet épisode qui s’est conclu par une vidéo d’excuses de la part de Messi et par une réintégration plus rapide qu’escomptée, ne relancerait en rien son avenir. Bien au contraire, le PSG userait de cet incident pour justifier la non-prolongation de Lionel Messi selon certains médias.

Lionel Messi absent des radars dans la boutique du PSG