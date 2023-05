Messi - Neymar : En direct, il annonce une catastrophe au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle révolution au PSG ? A en croire les dernières rumeurs, le club parisien voudrait faire le ménage dans le vestiaire et de se séparer de nombreuses stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Pour Jérôme Rothen, la formation prend un gros risque étant donné que le groupe pourrait bien s'affaiblir durant l'intersaison.

Après la saison décevante du PSG, un coup de balai pourrait être passé dans le vestiaire parisien. En fin de contrat, Lionel Messi devrait changer d'air. Un destin similaire prend forme pour Neymar, mais aussi Marco Verratti. Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante cet été.

PSG : Messi insulté, «le cirque continue» https://t.co/Sk0oS5uYgC pic.twitter.com/oQUAMTZen9 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

« Je ne vais pas te dire que c’est une bonne nouvelle »

Pour Jérôme Rothen, ces départs ne sont pas forcément des bonnes nouvelles pour le PSG. « Je ne vais pas te dire que c’est une bonne nouvelle sportivement, on parle quand même de Messi et Neymar. Le groupe va s’affaiblir techniquement » a lâché l'ancien joueur du PSG, qui réclame plus de clarté.

« Il faut se poser les bonnes questions »

« Il faut se poser les bonnes questions, ce n’est pas juste se séparer de joueurs comme Verratti, Neymar et Messi qui va régler la situation. Le président doit faire plus confiance aux gens du sportif pour que ce soit eux qui prennent la décision. Il va falloir que Nasser Al-Khelaïfi se mette un peu plus dans la peau du Parisien. Si tu restes concentré sur l'aspect marketing, ça ne va pas régler les problèmes de se séparer de certains » a-t-il confié au micro de RMC. Toutefois, plusieurs changements sont nécessaires pour relancer la machine.

