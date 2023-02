Messi profite du PSG, Mbappé va enrager

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi se rapprocherait de plus en plus d'une prolongation au PSG. Luis Campos pousse pour que La Pulga prolonge, et le Qatar devrait être fixé d'ici les prochains jours. À 35 ans, l'Argentin voudrait encore évoluer au plus haut niveau. Et le club de la capitale pourrait lui permettre de remplir un peu plus son palmarès.

À 35 ans, Lionel Messi n’a pas encore officiellement déterminé son avenir. Son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain, et il n’a toujours pas prolongé. Luis Campos continue de pousser pour que La Pulga rempile, et Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG se voulait optimiste dans ce dossier. En restant dans la capitale, Lionel Messi pourrait possiblement servir ses propres intérêts.

Le clan Messi pète les plombs, le Barça hallucine https://t.co/4DX9P74oUR pic.twitter.com/5GCTJN297b — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Le PSG peut offrir un nouveau Ballon d’Or à Messi

SPORT indique que Lionel Messi voudrait rester dans l’élite du football. Le PSG serait donc un cadre idéal pour cela. Le club de la capitale lui offrirait des garanties aspirer pour remporter des titres que ce soit en France ou au niveau européen. Le PSG pourrait également donner plus de chance à La Pulga de gagner un nouveau Ballon d’Or, que Kylian Mbappé rêve de rafler un jour.

Le Qatar va bientôt être fixé

Le média espagnol a d’ailleurs affirmé que le dossier avançait dans le bon sens. Luis Campos tiendrait déjà un accord avec Jorge Messi sur la durée du contrat de l’Argentin. Une réunion serait même prévue dans les prochains jours pour finaliser les autres détails du futur engagement de Lionel Messi. À suivre...