Messi - OM : Une supercherie fait halluciner Marseille

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi s’apprête à quitter l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami. L’Argentin a annoncé son arrivée en MLS dans des propos accordés à la presse espagnole, justifiant par ailleurs son retour avorté au FC Barcelone. Une interview qui a donné lieu à de fausses paroles prêtées à La Pulga concernant l’OM, de quoi faire parler sur la Canebière.

Ciblé par le FC Barcelone et l’Arabie saoudite, Lionel Messi va finalement s’envoler pour les Etats-Unis. Le futur ex-numéro 30 du PSG, sous contrat jusqu’au 30 juin, a donné son accord à l’Inter Miami et s’apprête donc à quitter l’Europe. Une décision révélée ce mercredi soir à la presse catalane. « Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route , s’est justifié Leo Messi . J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes, mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone et si Barcelone ne se manifestait pas, alors je quitterais le football européen et encore plus après avoir gagné la Coupe du monde, ce qui était ce dont j'avais besoin pour mettre fin à ma carrière de ce côté et vivre la Ligue des États-Unis d'une manière différente et profiter du quotidien, mais avec la même responsabilité de vouloir gagner et de toujours bien faire les choses, mais avec plus de tranquillité d'esprit . »

Lionel Messi pas heureux au PSG

Malgré des statistiques honorables, Lionel Messi ne laissera pas un grand souvenir au PSG, son passage ayant été entaché par deux éliminations successives en huitièmes de finale de la Ligue des champions et une acclimatation difficile, provoquant une rupture entre le septuple Ballon d’Or et le public du Parc des Princes qui n’a pas hésité à siffler le joueur dès la fin de sa première saison. « Pendant ces deux années, je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille. J'ai raté beaucoup de la vie de mes enfants à l'école », a reconnu Messi dans son entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo . Sur Twitter , d’autres propos supposément tenus par La Pulga ont fait réagir, principalement à Marseille.

Une fake news fait son apparition sur l’OM