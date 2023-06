Messi - Neymar : Il lâche une bombe sur Mbappé en direct

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait honorer son contrat jusqu'au bout. Alors que le Real Madrid voudrait s'attaquer à elle l'été prochain, la superstar française compterait quitter le club parisien parce que sa direction n'a pas vendu Neymar et Lionel Messi l'été dernier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin dernier, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option.

Mbappé voudrait quitter le PSG

Lors de la cérémonie des trophées UNFP, Kylian Mbappé a scellé définitivement son avenir. En effet, l'attaquant de 24 ans a annoncé qu'il n'allait pas quitter le PSG cet été : « On ne parle plus trop de votre avenir ? Tant mieux. Si ça va ? Oui, ça va. Si je suis content de mon choix de l'an passé ? Je suis très content, je suis là, je profite. Je suis le meilleur joueur, c'est le plus important. J'ai un contrat. L'année prochaine, je serai là, et je serai très content » . Toutefois, il pourrait claquer la porte à l'été 2024.

Mbappé espérait les départs de Messi et Neymar