Messi, Mbappé... Toutes les infos mercato du 23 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Messi de retour à Barcelone ? La réponse

En Espagne, on s'enflamme de plus en plus à propos de Lionel Messi au FC Barcelone. L'Argentin arrive au terme de son contrat au PSG et du côté du club catalan, les portes sont grandes ouvertes. Mais on serait encore loin de revoir Messi au Camp Nou. En effet, selon les informations de L'Equipe , le Barça n'aurait pour le moment fait aucune offre au septuple Ballon d'Or.



PSG : Mbappé pose ses conditions pour son avenir

Alors que Kylian Mbappé est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, son avenir fait de plus en plus parler. Alors que certains ont évoqué un possible transfert à l'occasion du prochain mercato estival, cela dépendrait de plusieurs facteurs. Comme l'explique Le Parisien , le natif de Bondy aurait plusieurs conditions pour rester comme attendre les résultats du PSG en Ligue des Champions, les contours du futur mercato et les personnes qui dirigeront le projet parisien pour l'avenir. A voir quelle sera la décision de Mbappé quand du côté du PSG, il ne serait pas prévu de s'en séparer.



