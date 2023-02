Le clan Messi discute à l'étranger, un énorme projet se monte

La rédaction

Dernièrement, une réunion entre le père de Lionel Messi et le président du FC Barcelone aurait eu lieu. Si beaucoup d’observateurs estimaient qu’il s’agissait d’une entrevue afin de planifier le retour du génie argentin au Barça, le sujet de conversation des deux hommes serait finalement tout autre à en croire la presse espagnole.

Il y a quelques jous, Radio Catalunya annonçait l’entrevue entre Jorge Messi et Joan Laporta. Forcément, au vu des différentes problématiques auxquelles se heurte le PSG pour prolonger Lionel Messi, cette réunion surprise a rapidement relancé les rumeurs d’un retour du septuple Ballon d’Or en Catalogne. Mais selon le média ibérique Mundo Deportivo , les sujets abordés par le père de la Pulga et le président du FC Barcelone sont bien différents.

Le Barca souhaite rendre hommage à Messi

Les deux hommes auraient ainsi discuté de la volonté du FC Barcelone de rendre hommage à son ancienne légende désormais au PSG. Les Catalans pourraient organiser un match de gala pour Lionel Messi, mais sont bien conscients de la difficulté existante pour le faire revenir définitivement au club. Jorge Messi avait d’ailleurs déclaré avant cette entrevue qu’il ne pensait pas que « Leo puisse rejouer au Barça, il n’y a pas les conditions » .

PSG : La bombe est lâchée pour Messi, une vérité est dévoilée https://t.co/U1AcLOXV2g pic.twitter.com/Sqxek9Tb8F — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

L’hommage à Messi programmé pour dans deux ans ?