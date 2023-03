Messi : Le PSG craint le pire, le Qatar donne des ordres

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi avance à grands pas et si selon nos informations le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, un accord total n’a pas encore été trouvé. La star argentine est ainsi annoncée du côté du FC Barcelone, en MLS ou encore en Arabie Saoudite, ce qui semble agacer au plus haut point l’émir du Qatar... qui aimerait voir ce dossier se décanter rapidement.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? A bientôt 36 ans et après la Coupe du monde décrochée avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or semble être au sommet de son art et voudrait donc poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Il devra toutefois décider son avenir, puisque le contrat qui le lie au PSG se termine le 30 juin prochain.

Le PSG souhaite prolonger Messi, mais...

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a mandaté Luis Campos dès l’automne 2022, afin qu’il trouve un accord pour la prolongation de Messi. Tout semblait pouvoir se boucler en marge de la Coupe du monde, mais depuis les choses semblant avoir changé et on attend toujours une véritable avancée dans ce dossier.

L’émir du Qatar met une énorme pression sur Al-Khelaïfi