Messi : La grande annonce sur sa retraite !

Thomas Bourseau

Depuis deux décennies, Lionel Messi s’éclate et émerveille la plupart des amoureux du football. Mais dans un an et demi sonnera éventuellement le glas de sa carrière. A tout juste 37 ans, l’Argentin n’a pas manqué de rappeler que le rideau allait bientôt se fermer sur le dernier acte de sa carrière de footballeur professionnel.

En 2004, Lionel Messi effectuait ses débuts avec l’équipe première du FC Barcelone. 20 ans et 837 buts marqués plus tard en clubs et en sélection, le champion du monde argentin se trouve au crépuscule de sa carrière. Ayant soufflé sa 37ème bougie le lundi 24 avril, l’octuple Ballon d’or vit son rêve américain à l’Inter Miami depuis l’été dernier et son départ du PSG.

Messi a fait le tour de la question ?

Néanmoins, l’œuvre de sa vie est sur le point de toucher à sa fin. En effet, Messi sait pertinemment qu’il ne pourra pas éternellement repousser l’inévitable : le fait de raccrocher les crampons. Sous contrat jusqu’en juin 2025 à l’Inter Miami, La Pulga va bientôt prendre sa retraite comme elle l’a fait savoir à la presse ces dernières heures.

Mercato : Il snobe le PSG et se tient prêt à signer au Real Madrid https://t.co/hcG2VH1FKQ pic.twitter.com/jtApgJwY1i — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«Je sais qu’il me reste de moins en moins d’années à vivre»