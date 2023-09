Messi et Neymar s’en vont, un joueur du PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison en dents de scie durant laquelle, comme le PSG, il a commencé fort avant de marquer le pas, Vitinha rayonne depuis le début de l'exercice sous les ordres de Luis Enrique. Il faut dire que les départs de Lionel Messi et Neymar soulagent clairement le milieu de terrain portugais.

Première recrue de l'ère Campos au PSG, Vitinha a débarqué durant l'été 2022 pour environ 40M€ en provenance du FC Porto. Présenté comme un grand espoir du football portugais, le jeune milieu de terrain a d'ailleurs rapidement marqué les esprits en début de saison dernière, avant de rentrer dans le rang et d'être plus décevant, comme l'ensemble de ses coéquipiers.

Vitinha s'impose au milieu

Mais l'arrivée de Luis Enrique relance tout. En effet, le technicien espagnol a fait de Vitinha un titulaire indiscutable dans son milieu à trois avec Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Le Portugais évolue d'ailleurs dans un rôle un peu hybride puisqu'il occupe le couloir gauche en phase offensive afin de libérer Kylian Mbappé.

Sans Messi et Neymar, Vitinha est plus libéré