Messi et Neymar remplacés, le vestiaire du PSG adore

Cet été, le PSG a mené une véritable révolution au sein de son vestiaire en procédant à une très large revue d'effectif en se séparant de plusieurs joueurs et non des moindres. Neymar et Lionel Messi sont ainsi partis, ce qui change clairement les positions dans le vestiaire, mais également sur le terrain. Et visiblement, ce n'est pas pour déplaire à Achraf Hakimi.

Le mercato du PSG aura été, comme promis, hyper actif. Au total, 37 mouvements ont eu lieu, en comptabilisant les départs libres ainsi que le retour puis le prêt au RB Leipzig de Xavi Simons. C'est donc une véritable révolution qui a été menée dans le vestiaire parisien. Et même les stars n'ont pas été épargnées.

Révolution au PSG

En effet, après avoir laissé filer Lionel Messi dont le contrat arrivait à échéance, le PSG a accepté de vendre Neymar à Al-Hilal pour 90M€ environ. Deux stars qui s'en vont, cela redistribue les cartes dans le vestiaire où l'influence des Sud-américains a été réduite à néant ou presque avec en plus le départ définitif de Leandro Paredes ou encore Julian Draxler, très proche des Brésiliens notamment. Des joueurs qui ont été remplacés notamment par deux internationaux français à savoir Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Hakimi enfin libéré ?