Il loupe un transfert au PSG et enrage

Thibault Morlain

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fini par quitter le club de la capitale en 2019, une fois arrivé au terme de son contrat. Le milieu de terrain s’est alors engagé en Italie, à la Juventus. Rabiot aurait toutefois pu franchir les Alpes bien avant. En effet, l’AS Rome avait réglé le transfert de l’ex-joueur du PSG, mais ça a finalement capoté. Au grand dam de l’ex-directeur sportif, Walter Sabatini.

« C’est l’expérience la plus amère »

Pour Cronache di Spogliatoio , Walter Sabatini est ainsi revenu sur son échec avec Adrien Rabiot. Il a alors confié : « C’est l’expérience la plus amère. Pas directement avec lui mais avec sa mère et agent. Je l’ai laissé filer entre mes doigts. J’avais trouvé un accord pour le recrutement gratuitement. Toutefois, depuis que le PSG avait payé 30M€ pour Marquinhos, j’ai pensé que cela ne serait pas équitable de ne rien donner. J’ai ouvert des discussions pour donner une compensation ».

« Nous nous sommes disputés et j’ai dû abandonner »