Messi et Neymar ont claqué la porte, tout a changé au PSG

Benjamin Labrousse

Le PSG a essuyé sa première défaite de la saison, en s’inclinant en ouverture de la 5ème journée de Ligue 1 face à Nice (2-3). Malgré cette défaite à domicile, les Parisiens sont allés saluer les supporters à la fin de la rencontre. Une révolution à Paris, alors que les deux stars Neymar et Lionel Messi étaient régulièrement pointés du doigt à ce sujet lors de leur passage dans la capitale française.

A quelques jours de ses débuts en Ligue des Champions, le PSG a chuté. Face à l’OGC Nice, les partenaires de Kylian Mbappé (auteur d’un doublé) se sont inclinés deux buts à trois. Malgré ce résultat très décevant, Paris a montré du caractère en poussant jusqu’au coup de sifflet final pour tenter d’arracher le match nul.

Il a écoeuré le PSG, son plan est révélé https://t.co/k3lQm7zwwu pic.twitter.com/aa29tUet16 — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Les joueurs du PSG ont salué le public malgré la défaite

Mais ce n’est pas tout. En effet, après cette première défaite de la saison, les joueurs de Luis Enrique ont fait ce qu’il n’effectuait pas les saisons précédentes, à savoir saluer les supporters, et plus particulièrement le virage Auteuil, malgré le score en leur défaveur. Si les autres années, une poignée de joueurs uniquement se présentaient devant les Ultras Parisiens, il s’agit désormais de l’intégralité du groupe qui communie après chaque match avec les supporters.

« La mentalité des joueurs de l'effectif actuel semble différente »