Messi et Neymar ne respectent pas le club, «ils n’ont qu’à dégager»

Depuis leur arrivée au PSG, Neymar et Lionel Messi sont souvent pointés du doigt pour leur attitude. Depuis plusieurs mois, les deux vedettes snobent les supporters du PSG et ne vont plus les saluer en fin de rencontre. Une attitude qui révolte Daniel Riolo, qui a ouvertement réclamé le départ de l'Argentin et du Brésilien à l'antenne.

Entre Neymar et le PSG, l'histoire d'amour est tourmentée. A son arrivée, il avait été accueilli comme un roi. Mais le Brésilien a eu du mal à enchainer après une première saison exceptionnelle et il est souvent absent lors des grands rendez-vous de Ligue des champions. Ainsi, il avait été pris en grippe par le public du Parc des Princes qui n'avait pas épargné non plus son ami Lionel Messi après la remontada subie face au Real Madrid la saison passée. Depuis cet événement, les deux attaquants ont pris une décision radicale qui exaspère Daniel Riolo.

Messi et Neymar snobent les supporters

Entre le public du Parc des Princes et ses deux vedettes, la rupture est consommée depuis le 13 mars dernier. Ce jour-là, le PSG recevait Bordeaux, quatre jours après la déroute au Santiago Bernabeu. A chaque touche de balle, Neymar et Messi s'étaient faits copieusement siffler, là où Kylian Mbappé fait été le seul parisien ovationné. Des critiques pas digérées par les deux artistes qui refusent depuis ce jour-là d'aller saluer leur supporters en fin de match. L'écart de trop pour Daniel Riolo.

«Cassez vous !»