Messi et Neymar éjectés, il a dit oui au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio va s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon la presse espagnole, l'attaquant de 27 ans aurait accepté de relever le défi parisien parce que Luis Campos lui aurait garanti un rôle clé dans le projet, alors que Leo Messi est sur le départ et que Neymar pourrait également prendre la porte.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2015, Marco Asensio va changer de club cet été. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 27 ans va s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Marco Asensio est sur le point de parapher un bail de quatre saisons à Paris.

PSG : Ce proche de Neymar lâche un réponse fracassante https://t.co/hb43fEngut pic.twitter.com/212smwzqEB — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Campos a convaincu Asensio

Selon la presse espagnole, Luis Campos aurait joué un grand rôle dans le dossier Asensio. En effet, le conseiller football du PSG aurait trouvé les mots pour convaincre l'actuel pensionnaire du Real Madrid de migrer vers Paris, ayant fait une énorme promesse au joueur.

Un rôle clé offert à Asensio au PSG ?