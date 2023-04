Messi, Benzema... Toutes les infos mercatos du 24 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Rafael Leão lâche un indice sur son avenir

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut s'offrir les services de Rafael Leão pour renforcer son attaque. Toutefois, l'attaquant portugais se projette avec l'AC Milan la saison prochaine : « Nous réalisons une saison incroyable en Ligue des champions. L'année prochaine, nous devrons y être, nous battre avec les meilleures équipes d'Europe. En championnat, nous devons marquer le plus de points possible ».



Pour plus d'informations, cliquez ici !

Aucune réunion prévue entre Messi et le Barça

Actuellement à Barcelone avec sa famille et ses assistants, Lionel Messi n'aurait pas prévu de rencontrer la direction du Barça lors de son séjour en Catalogne. D'après SPORT , la Pulga profiterait simplement de ses jours de repos pour se ressourcer dans sa maison en Espagne. Le PSG peut donc souffler, du moins pour le moment. En effet, Lionel Messi et le FC Barcelone se donnerait quelques jours pour évaluer la possibilité de se retrouver au Camp Nou.



Pour plus d'informations, cliquez ici !

Messi veut signer au FC Barcelone cet été

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne voudrait pas parapher un nouveau bail à Paris. Selon Relevo , la Pulga souhaiterait faire ses valises et retrouver le FC Barcelone cet été, et ce, si les conditions sont réunies. Arrivé librement et gratuitement au PSG à l'été 2021, Leo Messi pourrait donc revenir de la même manière au Barça à l'issue de cette saison.



Pour plus d'informations, cliquez ici !

Benzema refuse d'imiter Cristiano Ronaldo