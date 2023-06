Messi balance tout sur son calvaire au PSG

La rédaction

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, Lionel Messi a été accueilli comme un roi. Pourtant, il n’a pas vraiment fait l’unanimité lors de ses deux saisons parisiennes et a même été copieusement sifflé par le public du Parc des Princes à plusieurs reprises. Dans un entretien exclusif, le septuple Ballon d’Or se confie enfin !

Lionel Messi à Paris, tout supporter du PSG en a rêvé. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que le résultat a été inoubliable ! L’Argentin a souvent déçu et surtout, n’a pas jamais pu offrir au club de la capitale cette Ligue des Champions qu’il attend depuis plus de dix ans.

Le PSG prépare un énorme coup, une première offre est dégainée https://t.co/72K3abVEJm pic.twitter.com/1pDrBtLOII — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« J’ai 35 ans et je ne suis plus le joueur que j’étais à Barcelone »

Dans un long entretien accordé à beIN Sports , le Champion du monde s’est exprimé au sujet de son passage plus que compliqué au PSG. « Evidemment, j’ai 35 ans et je ne suis plus le joueur que j’étais à Barcelone » a avoué Lionel Messi.

« Le Mondial a beaucoup joué car il était en milieu de saison, c’était une année spéciale »