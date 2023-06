Messi quitte le PSG et dévoile son plus grand regret

Axel Cornic

Après deux saisons assez mitigées, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain pour rallier la MLS et l’Inter Miami. Il laisse derrière lui énormément de regrets, alors qu’il était censé mener le club parisien vers les sommets aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé... ce qu’il avoue à demi-mot dans un récent entretien à beIN Sports.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG a choqué la planète football et 2021. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que la légende argentine laisserait une trace indélébile dans l’histoire du club.

« Sur mes deux ans, je n’y suis pas arrivé »

Ces deux dernières années, Messi a en effet tout vécu au PSG, d’un accueil digne d’une star jusqu’aux sifflets du Parc des Princes. Une trajectoire qu’il a expliqué en quelques mots, quelques jours après avoir annoncé son départ. « Un des plus grands objectifs était la Ligue des Champions. C’est douloureux d’avoir été éliminé » a expliqué le septuple Ballon d’Or, au micro de beIN Sports . « Sur mes deux ans, je n’y suis pas arrivé ».

« Le club veut une Ligue des Champions »