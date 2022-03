Foot - Mercato

Mercato : Zlatan Ibrahimovic se prononce sur son avenir !

Publié le 30 mars 2022 à 23h24 par P.L.

Suite à la défaite de la Suède contre la Pologne ce mardi (2-0), Zlatan Ibrahimovic a vu ses rêves de participer à la Coupe du monde 2022 s'envoler. Mais le joueur du Milan AC ne devrait pas encore se retirer de la sélection nationale.