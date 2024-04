Mercato : Zidane de retour, la porte s’ouvre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane figure parmi les pistes du Bayern Munich pour la succession de Thomas Tuchel. Malgré le démenti de la presse allemande, le journaliste Fabrizio Romano confirme que le nom du Français a bien été mentionné au sein du mastodonte bavarois.

Attendant le départ de Didier Deschamps pour prendre la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a été refroidi par la prolongation du sélectionneur après la Coupe du monde au Qatar. Désormais, l’ancien meneur de jeu ne fait plus des Bleus une priorité et entend retrouver un banc au sein d’un club. « C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout. Mais l’objectif c’est de revenir », déclarait-il en février, au micro de beIN SPORTS . Ces dernières heures, Zinedine Zidane est évoqué avec insistance au Bayern Munich.

Le Bayern pour Zidane ?

Le cador bavarois est à la recherche du successeur de Thomas Tuchel, qui pliera bagage au terme de la saison. Julian Nagelsmann ne sera pas l’heureux élu, alors que le sélectionneur de la Mannschaft a décidé de prolonger jusqu’en 2026, une décision qui a pris de court le Bayern, étudiant ses autres pistes. Selon Mundo Deportivo , Zinedine Zidane figure en excellente position pour débarquer en Allemagne, des informations démenties par Sky et ESPN , alors que L’Équipe confirme pour sa part que l’ancien technicien du Real Madrid est ciblé. Difficile alors d’y voir clair dans ce dossier.

Zizou est bien ciblé