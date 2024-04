Mercato : Zidane a pris une grande décision

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane ne manquerait pas de pistes pour son avenir. En effet, Alain Migliaccio et lui ont été contactés par Manchester United, le Bayern et la sélection algérienne, entre autres. Et si Zinedine Zidane veut reprendre du service, il refuse de rejoindre n'importe quelle équipe.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid. En effet, le Ballon d'Or 98 a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du club merengue, espérant pouvoir prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France.

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé enfin trouvé ? https://t.co/o6oOqL8n3Y pic.twitter.com/pSQQRlP36y — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Zidane a du choix pour son avenir

Alors que Didier Deschamps a prolongé jusqu'en juillet 2026 après la Coupe du Monde au Qatar, Zinedine Zidane est toujours libre de tout contrat. Toutefois, il ne manquerait pas de solutions pour reprendre du service.

Zidane est très exigeant