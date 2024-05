Mercato XXL au PSG, «cinq ou six transferts» déjà annoncés !

Thibault Morlain

Malgré un triplé sur la scène nationale, le PSG a une nouvelle fois échoué dans sa quête de la Ligue des Champions. Il va donc falloir revenir plus fort la saison prochaine et cela passera par un très gros mercato. Avec le départ de Kylian Mbappé, du très lourd s’annonce sur le marché des transferts à Paris. Luis Enrique en a d’ailleurs dit plus sur ce qui était prévu pour le PSG.

Le PSG entre dans une nouvelle ère. Depuis 7 saisons, le club de la capitale pouvait s’appuyer sur Kylian Mbappé, mais voilà que ce dernier s’apprête à faire ses valises. Il va donc falloir rebâtir un nouveau projet, sans l’international français. A quoi faut-il alors s’attendre pour le PSG lors du prochain marché des transferts ?



« Peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter » pour remplacer Mbappé ?

Cet été, le principal chantier du PSG au mercato sera bien évidemment la succession de Kylian Mbappé. Et à ce propos, ce samedi soir, en conférence de presse, Luis Enrique a annoncé : « Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d'obtenir plus en équipe (sans Mbappé). Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici ». Pour BeIN Sports, l’entraîneur du PSG a également ajouté sur le remplacement de Mbappé : « Oui, on va régler le problème avec toute l'équipe, avec des joueurs qui ont envie de venir à Paris et de marquer l'histoire. C'est un club unique, avec des supporters extraordinaires qui ont aussi envie de marquer l'histoire. Ceux qui ont envie de venir peuvent venir ».

« Nous allons essayer d'améliorer l’effectif »