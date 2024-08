Mercato : Xavi Simons s’en va, le PSG fixe un grand rendez-vous !

Thomas Bourseau

Cela a été l’un des dossiers chauds du PSG pendant la première partie de ce mercato estival, mais il s'est soldé par un nouveau départ en prêt au RB Leipzig. Xavi Simons (21 ans) est attendu au Paris Saint-Germain à l’été 2025 pour une fois pour toutes sceller son avenir au club parisien ou ailleurs…

Xavi Simons se trouvait déjà à un moment charnière de sa jeune carrière. A 21 ans, le Néerlandais a connu le FC Barcelone, le PSG, le PSV Eindhoven ainsi que le RB Leipzig en prêt la saison passée. De retour au Paris Saint-Germain, Simons ne va pas passer l’été dans la capitale puisqu’il a pris la décision de retourner en prêt sans option d’achat à Leipzig comme cela a été officialisé ce lundi matin par les deux clubs, en adéquation avec son choix communiqué aux dirigeants du PSG à la mi-juillet de ne pas rester comme cela vous l’avait été divulgué par le10sport.com.

Mercato : Un grand danger attend le PSG ? https://t.co/5iafXDFIjl pic.twitter.com/kzolwdAH3W — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

Le PSG n’avait aucune chance dans le feuilleton Xavi Simons

L’Équipe affirme dans ses colonnes du jour que Xavi Simons n’aurait jamais réellement envisagé un retour au PSG cet été au vu du fait qu’il n’allait pas disposer d’un statut de leader sous Luis Enrique. Une condition non négociable à ses yeux dans le cadre de son développement personnel lors de la saison 2024/2025. Pour autant, le comité directeur du Paris Saint-Germain ne nourrirait aucune rancœur à l’encontre de sa pépite néerlandaise.

Rendez-vous en 2025 pour revenir au PSG ou un transfert définitif

Selon les informations de L’Équipe, le PSG accueillerait volontiers ce nouveau prêt de Xavi Simons au RB Leipzig et ce, pour deux raisons précises. Cette nouvelle expérience en Bundesliga lui permettra d’engranger beaucoup d’expérience. Et en parallèle, cela pourrait faire grimper sa valeur marchande. En tout cas, le rendez-vous serait déjà pris pour l’été 2025 et toutes les options seraient alors explorées, une intégration au groupe du PSG pu bien une grosse vente.