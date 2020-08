Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Willian sait «où il jouera» la saison prochaine

Publié le 13 août 2020 à 16h37 par La rédaction

Kia Joorabchian, l'agent de Willian, a fait une révélation sur l'avenir du Brésilien, annonçant que sa future destination était déjà connue.