Mercato : Voilà pourquoi Ronaldo veut quitter Manchester United

Publié le 11 août 2022 à 19h15 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter Manchester United dès cet été. Le Portugais serait déçu de son équipe qui n’a même pas pu se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais ce jeudi, la presse anglaise dévoile un nouvel élément dans la saga Cristiano Ronaldo. Ainsi, une demande du Lusitanien n’aurait pas été entendue ce qui serait à l'origine des tensions avec son club…

Un an seulement après son retour retentissant du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en demandant son départ des Red Devils . Le joueur voudrait absolument jouer la Ligue des champions, ce qui ne pourra pas être possible avec les Mancuniens. Si Manchester United a répété à maintes reprises qu’il ne laisserait pas partir sa star cet été, Ronaldo continuerait de pousser pour un départ. D’ailleurs, son comportement en énerverait plus d’un au sein du vestiaire. Le joueur s’est même déjà mis Erik ten Haag à dos après avoir quitté le stade dix minutes avant la fin du match amical face au Rayo Vallecano (1-1).

Les raisons du conflit Ronaldo-Manchester United

Selon The Sun , si Cristiano Ronaldo est entré en conflit avec Manchester United, ce n’est pas pour rien. En effet, lorsqu’il est arrivé, le quintuple Ballon d’Or était persuadé qu’il avait un gentleman's agreement . Si Manchester United ne se qualifiait pas en Ligue des champions, Ronaldo pouvait partir. D’où l’incompréhension et le mécontentement du Lusitanien. Mais il semblerait que ce conflit ait été causé par un autre événement…

Cristiano Ronaldo n’a pas été entendu