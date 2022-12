Mercato : Voilà à quoi pourrait ressembler l’incroyable équipe du Real Madrid

Thibault Morlain

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Real Madrid est actuellement au sommet du football européen. Mais alors que l’effectif de Carlo Ancelotti est vieillissant, Florentino Pérez et ses équipes sont au travail pour assurer l’avenir de la Casa Blanca. Et voilà que d’ici quelques années, notamment à partir de 2024, le Real Madrid pourrait bien présenter une équipe effrayante.

Courtois, le dernier rempart

Bien évidemment, dans les buts, on devrait continuer à voir Thibaut Courtois, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur gardien du monde. Âgé de 30 ans, le Belge a encore de belles années de lui. Pour rappel, Courtois est sous contrat jusqu’en 2026 avec le Real Madrid.

Vinicius Tobias, l’avenir à droite

Au poste de latéral droit, le Real Madrid peut compter actuellement sur Dani Carvajal, mais l’avenir est déjà assuré à ce poste. En effet, la Casa Blanca a dans ses rangs le jeune Brésilien, Vinicius Tobias. A 18 ans, il apprend actuellement et se développe avec le Real Madrid avant de s’imposer d’ici peu de temps…

Militao-Rüdiger-Alaba, du lourd en charnière

Pour ce qui est de la charnière centrale, le Real Madrid est déjà bien équipé. En effet, Carlo Ancelotti peut compter que Eder Militao, Antonio Rüdiger ainsi que David Alaba. Et comme si cela ne suffisait pas, le Real Madrid a également été annoncé parmi les prétendants de Josko Gvardiol (20 ans, RB Leipzig), impressionnant avec la Croatie à la Coupe du monde.

Alphonse Davies, le gros coup à gauche ?

Dans le couloir gauche de la défense, le Real Madrid voudrait frapper fort. Si Ferland Mendy est actuellement là, les Merengue cibleraient Alphonse Davies. Le Canadien, aujourd’hui au Bayern Munich, serait l’un des rêves du Real Madrid pour 2024 selon les dernières informations de la presse ibérique.

Mercato - Real Madrid : Après Haaland, Ancelotti active une nouvelle piste colossale pour 2024 https://t.co/dlDzdFuYoQ pic.twitter.com/gyG6Ba09KT — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Au milieu de terrain, l’avenir est assuré

Casemiro parti, Toni Kroos et Luka Modric proches de la retraite, le Real Madrid doit se tourner vers le futur. Tout a déjà été prévu. En effet, au milieu de terrain, la relève est assurée avec Aurélien Tchouaméni (22 ans), Federico Valverde (24 ans) ainsi qu’Eduardo Camavinga (20 ans). Mais le Real Madrid veut encore ajouter de la qualité dans ce secteur de jeu. Ainsi, il est annoncé que la Casa Blanca serait intéressée par Jude Bellingham (19 ans) et Enzo Fernandez (21 ans).

Un trio brésilien en attaque

En attaque, Karim Benzema est toujours là, mais la retraite se rapproche. Mais là encore, le Real Madrid a ce qu’il faut pour l’avenir. Vinicius Jr et Rodygo sont déjà le présent et seront les leaders de demain. Deux Brésiliens qui seront bientôt rejoint par un troisième : Endrick. Ça a été annoncé, le transfert du crack de Palmeiras a été bouclé et il débarquer à l’été 2024. En parallèle, le Real Madrid penserait toujours à Erling Braut Haaland pour 2024, tandis que le nom de Kylian Mbappé continue toujours de circuler dans la capitale espagnole…



La possible équipe du Real Madrid en 2024 : Courtois - Davies, Militao, Rüdiger, Tobias - Tchouaméni, Camavinga, Valverde (Bellingham) - Vinicius Jr, Rodygo, Endrick (Haaland).