Mercato : Viré par le PSG, Pochettino lâche un indice sur son avenir

Libre depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a récemment fait l’objet de rumeurs pour son avenir. Le nom de l’Argentin a notamment circulé pour prendre la succession de Gareth Southgate à la tête de l’Angleterre. Une destination qui n’est pas pour déplaire au principal intéressé comme il l’a reconnu.

Annoncé du côté de Manchester United avant même la fin de son aventure au PSG, Mauricio Pochettino n’a finalement pas pris les rênes des Red Devils . L’Argentin n’a pas retrouvé de club depuis la fin de la saison dernière, et ce alors que son nom a circulé pour débarquer à Nice, Chelsea ou encore Aston Villa.

Une arrivée à la tête de la sélection anglaise pour Pochettino ?

Récemment, il a également été question d’une possible arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de la sélection anglaise pour succéder à Gareth Southgate après la Coupe du Monde au Qatar. Un projet qui n’est pas pour déplaire à l’ancien du PSG.

« Je suis ouvert à tout »