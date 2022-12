Mercato : Viré par le PSG, il prend une grande décision sur son avenir

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a été assis sur le banc de touche du PSG pendant un an et demi. Mais en raison de résultats insuffisants, Pochettino a été remercié au printemps dernier. Et à présent, le technicien argentin a lâché ses vérités sur la suite de sa carrière.

Après des débuts plutôt positifs sur la scène européenne avec le PSG qui avait éliminé coup sur coup le FC Barcelone et le Bayern Munich lors de la campagne de Ligue des champions de 2020/2021, Mauricio Pochettino n’est pas parvenu à être sacré champion de France dès sa première partie de saison aux dépend du LOSC. La saison suivante, le PSG est sorti par la petite porte en Ligue des champions dès le stade des 1/8èmes de finale de la C1. Certes, le PSG a été sacré champion de Ligue 1, mais ce ne fut pas assez pour que Pochettino préserve son poste d’entraîneur bien que son contrat courrait jusqu’à l’été 2023.

«Nous avons été bénis car nous avons pu vivre la période la plus médiatique du PSG»

Sans club depuis la dernière intersaison et remplacé par Christophe Galtier au PSG, Mauricio Pochettino s’est dernièrement confié sur son licenciement du Paris Saint-Germain pour AS . « Nous avons été bénis car nous avons pu vivre la période la plus médiatique du PSG. Surtout grâce à des joueurs comme Mbappé et Neymar, et aussi parce que Messi est arrivé. C'était une grande expérience en tant qu'entraîneur et aussi sur le plan humain de pouvoir partager une année avec ces stars. Le football leur appartient. Quand j'étais un petit garçon, j'allais sur le terrain pour regarder Maradona. Pour ces joueurs, comme pour Cristiano aussi, le football leur appartient. En tant qu'entraîneurs, nous sommes chargés de les gérer. Il y a une loi différente pour eux. Ce fut une grande expérience et, en y réfléchissant, nous en sommes sortis plus forts en tant que personnes et à tous les niveaux ».

«Ne te bats contre personne, prépare-toi et le football te donnera l’opportunité»