Mercato : Une star signe au Paris FC, elle va faire le show !

Amadou Diawara

Arrivé en provenance du FC Nantes le 1er juillet dernier, Moses Simon est la recrue star du Paris FC cet été. Interrogé sur sa signature, l'international nigérian a refusé d'avoir cette étiquette de vedette de l'équipe. Toutefois, l'attaquant de 30 ans compte tout de même régaler le public du stade Jean Bouin en réalisant des gestes spectaculaires.

Promu en Ligue 1, le Paris FC s'est activé sur le mercato. Pour faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci s'est attaché les services de quatre joueurs pour le moment : Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Otavio (défenseur central, FC Porto), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre). Pour faire plier la direction du FC Nantes, le PFC a dégainé une offre d'environ 7M€. Mais comment Moses Simon a été convaincu ?

«J'aime bien le dribble, faire le spectacle» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Moses Simon a avoué qu'il avait été séduit par le projet du Paris FC et par le discours de l'entraineur Stéphane Gilli. « Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le Paris FC ? J’aime Paris, mais le plus important pour moi c’était le projet qu’on m’a présenté : celui de monter un grand club. Au final, ça a été facile de choisir. (...) Visiblement, vous avez beaucoup parlé de votre utilisation et de jeu avec le coach Stéphane Gilli avant de signer ? Oui, j’ai aimé son discours. Il m’a donné confiance. (...) Avec Stéphane Gilli, on discute aussi presque tous les jours. J’ai besoin de ressentir ce lien pour montrer de belles choses sur le terrain », a reconnu l'attaquant de 30 ans.