Mercato : Une star rejoint le PSG, le choix est validé

Alexis Brunet

Le poste de gardien a souvent été un problème du côté du PSG. À l'été 2021, le club de la capitale pensait avoir fait le bon choix, en faisant venir Gianluigi Donnarumma, en provenance de l'AC Milan. L'Italien a rencontré quelques difficultés au début, mais cela va beaucoup mieux aujourd'hui comme l'a déclaré le principal intéressé.

Depuis quelque temps, Gianluigi Donnarumma commence à donner la pleine mesure de son talent avec le PSG. L'Italien multiplie les arrêts de grande classe, et inspire la confiance, ce qui n'était pas forcément le cas lors de son arrivée à Paris.

«Je suis très content de ce que je suis en train de faire»

Interrogé par le Canal Football Club , Gianluigi Donnarumma a avoué qu'il avait eu un peu de mal lors de ses débuts au PSG. Aujourd'hui l'Italien se sent beaucoup mieux. « Je suis très content de ce que je suis en train de faire. Ce n’était pas facile au début. Ce n’est jamais facile quand on quitte son pays, ce n’est jamais facile de s’habituer à un nouveau pays. Maintenant je me sens bien, je me sens à la maison et c’est le plus important pour avoir un meilleur rendement et aider l’équipe. »

Quelle hiérarchie pour les gardiens l'année prochaine ?

Cette saison, Gianluigi Donnarumma est le numéro un dans les cages parisiennes. Keylor Navas est numéro deux, et Arnau Tenas numéro trois. Tout cela pourrait changer l'année prochaine. En effet, Keylor Navas est en fin de contrat, et devrait très probablement ne pas prolonger, et quitter Paris libre. Le club de la capitale devra aussi gérer au mieux le retour dans le groupe de Sergio Rico, sans oublier la présence d'Alexandre Letellier. Enfin, le PSG pourrait être amené à recruter dans ce secteur, si des départs se matérialisent. Le nom de Gregor Kobel, gardien de Dortmund a notamment été évoqué.