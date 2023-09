Mercato : Une star peut quitter le PSG

Axel Cornic

Titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne semble pas vraiment faire l’unanimité pour le moment. Luis Enrique pourrait même le remettre en question avec par exemple un retour au premier plan de Keylor Navas, avec l’international italien de 24 ans qui semble déjà avoir une piste pour rebondir.

Après une première saison d’alternance, Gianluigi Donnarumma est devenu le seul patron du poste de gardien au PSG. Un choix qui n’a toutefois pas été payant puisqu’il est régulièrement critiqué et cet été il aurait bien pu quitter le club.

Un deal surprenant proposé au PSG

Tout récemment, TMW nous a appris que le PSG aurait négocié le départ de Gianluigi Donnarumma avec la Juventus. Une opération assez importante d’ailleurs, puisqu’elle aurait également impliqué une arrivée de Dusan Vlahovic à Paris ! Les deux clubs n’auraient finalement pas trouvé de terrain d’entente, avec les Bianconeri qui voulaient récupérer de l’argent en plus de Donnarumma.

La Juve rêve de Donnarumma

Le portail italien relance les débats sur un possible départ de l’Italien, qui resterait un objectif de la Juventus après l’échec de cet été. Wojciech Szczęsny serait en effet remis en question du côté de Turin et les dirigeants rêveraient d’offrir sa place à Gianluigi Donnarumma, l’actuel capitaine de la Squadra Azzurra et considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde.