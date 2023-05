Mercato : Une star du PSG vers le Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2026 actée en décembre dernier, Marco Verratti envisagerait de quitter le PSG cet été. Le milieu de terrain italien dispose déjà de plusieurs pistes exotiques, mais de son côté, il privilégié plutôt un avenir en Europe et éventuellement du côté du Real Madrid.

C’est un fait, le PSG pourrait changer de visage cet été et plusieurs stars sont annoncées avec insistance sur le départ ! C’est bien sûr le cas de Lionel Messi qui arrive en fin de contrat et de Neymar qui semble en plein divorce avec la direction et les supporters, mais un autre grand nom du PSG est également concerné : Marco Verratti.

Messi - PSG : L’annonce qui relance tout ! https://t.co/P8RdZD2Aqm pic.twitter.com/HMnWhwbVwr — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Verratti a la cote, il vise le Real Madrid ou la Juve

Comme l’annonce L’EQUIPE , le milieu de terrain italien du PSG ne manque pas de courtisans sur le marché : l’Arabie Saoudite ainsi que l’Inter Miami, en MLS, sont intéressés par son profil. Mais dans son esprit, Verratti préfèrerait rester en Europe et vise plutôt un transfert vers le Real Madrid ou la Juventus Turin, qui sont deux points de chute crédibles pour son avenir.

Le PSG pourrait en récupérer 30/40M€