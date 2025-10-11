Mercato : Une star du PSG prend la grosse tête, son départ est acté !

Parti du PSG en 2023 après 11 ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a tout vécu dans la capitale. L'Italien de 32 ans s'est finalement réfugié au Qatar en signant à Al-Arabi d'abord et à Al-Duhail désormais. Il semble beaucoup s'y plaire, lui qui a vécu une fin d'aventure mouvementée à Paris. Son changement d'attitude n'a pas plu à tout le monde.
Figure incontournable du PSG pendant de longues années, Marco Verratti a finalement quitté la capitale à 30 ans après plus de 400 matches au compteur. L'Italien se plaît au Qatar où il a des liens avec les hautes sphères de Doha. A l'époque, au PSG, c'est son manque d'attention envers certains joueurs qui a causé sa perte.
Marco Verratti à l'aise au Qatar
Milieu de terrain de 32 ans, Marco Verratti a tout de même permis au PSG de rapporter 50M€ lors de son départ à Al-Arabi. Son départ, inévitable, n'a pas été si mal vécu puisqu'il a trouvé refuge rapidement au Qatar, dont il fait parfois les louanges. « Verratti est adoré au Qatar. Tous les joueurs qui vont au Qatar après le PSG sont très appréciés à Doha. C’est l’un des rares joueurs du PSG à avoir un lien avec l’émir, qui n’a pas des liens avec énormément de joueurs. Il avait ce lien là qui lui permettait certaines choses » débute Fabrice Hawkins dans 100% PSG.
Verratti plombé par son comportement
Avec autant de matches disputés à Paris et de longues années à porter le maillot du club, Marco Verratti est forcément devenu une figure du club aux côtés de grandes stars. Son attitude a changé et cela n'a pas plu. « Il avait aussi une proximité avec Neymar et Messi. Verratti était adoré même idolâtré par les jeunes, mais certains ont fini par en avoir un peu marre. Un changement a provoqué ce désamour. Il était très gentil Verratti, mais il a commencé à se montrer un peu moins à l’écoute et présent pour certains joueurs. Il avait parfois les manies de superstar d’un Neymar ou Messi et ça a été moins apprécié » précise le journaliste de RMC.