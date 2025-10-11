Mercato : Une star du PSG prend la grosse tête, son départ est acté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parti du PSG en 2023 après 11 ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a tout vécu dans la capitale. L'Italien de 32 ans s'est finalement réfugié au Qatar en signant à Al-Arabi d'abord et à Al-Duhail désormais. Il semble beaucoup s'y plaire, lui qui a vécu une fin d'aventure mouvementée à Paris. Son changement d'attitude n'a pas plu à tout le monde.

Figure incontournable du PSG pendant de longues années, Marco Verratti a finalement quitté la capitale à 30 ans après plus de 400 matches au compteur. L'Italien se plaît au Qatar où il a des liens avec les hautes sphères de Doha. A l'époque, au PSG, c'est son manque d'attention envers certains joueurs qui a causé sa perte.

Marco Verratti à l'aise au Qatar Milieu de terrain de 32 ans, Marco Verratti a tout de même permis au PSG de rapporter 50M€ lors de son départ à Al-Arabi. Son départ, inévitable, n'a pas été si mal vécu puisqu'il a trouvé refuge rapidement au Qatar, dont il fait parfois les louanges. « Verratti est adoré au Qatar. Tous les joueurs qui vont au Qatar après le PSG sont très appréciés à Doha. C’est l’un des rares joueurs du PSG à avoir un lien avec l’émir, qui n’a pas des liens avec énormément de joueurs. Il avait ce lien là qui lui permettait certaines choses » débute Fabrice Hawkins dans 100% PSG.