Mercato : Une star de Guardiola ouvre la porte à une arrivée en MLS !

Publié le 17 avril 2020 à 22h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ilkay Gundogan se sent à son aise à Manchester City, mais se verrait bien évoluer en MLS à l’avenir.