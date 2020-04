Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour l’avenir de Thiago Silva !

Publié le 17 avril 2020 à 20h15 par D.M.

Alors que le 10 Sport vous a annoncé que le PSG a formulé une offre de prolongation à Thiago Silva, le journaliste Loïc Tanzi a annoncé que le défenseur pourrait bel et bien rester à Paris la saison prochaine.

Et si Thiago Silva restait finalement au PSG ? En fin de contrat avec le club parisien, le défenseur brésilien est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois et un retour au Milan AC a notamment été évoqué par son agent. Cela fait suite à la volonté première de Leonardo de ne pas prolonger le bail de Thiago Silva. Mais depuis, le directeur sportif du PSG a changé son fusil d’épaule et a formulé une offre de prolongation au joueur de 35 ans. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 15 avril dernier, le PSG veut le conserver une année supplémentaire, mais Thiago Silva souhaite un bail plus long.

« Thiago Silva ? C'est celui des 5 gros joueurs en fin de contrat qui a le plus de chance de rester »