Mercato : Une star de Deschamps va se faire éjecter

Jean de Teyssière

Après une saison cauchemardesque, marquée par les blessures, Paul Pogba ne semble même plus être en odeur de sainteté du côté de la Juventus de Turin. Son retour, l'été dernier, semblait être une bonne idée mais il n'a finalement joué que six matchs cette saison. Une situation qui ne convient pas à la Juventus de Turin, qui souhaiterait le vendre, pour le prix dérisoire de...10M€.

La carrière de Paul Pogba prend un tournant terrible. Le milieu de terrain de l'équipe de France a vécu une saison cataclysmique, suite à son opération du ménisque du genou. Conséquence : l'ancien mancunien a manqué la Coupe du monde avec l'équipe de France et la majeure partie de la saison avec la Juventus de Turin puisqu'il n'a joué que six matchs. Alors qu'il était en train de revenir, il s'est même à nouveau blessé, cette fois-ci à l'ischio, rendant sa saison terminée. Le bilan semble facile à faire et la Juventus va réagir.

Pogba vers l'Arabie saoudite ?

Récemment, un voyage de Paul Pogba en Arabie saoudite avait fait naître la folle rumeur l'envoyant rejoindre tant de stars dans le championnat saoudien. D'après plusieurs médias italiens, comme La Stampa , la Pioche disposerait même d'une alléchante offre de 100M€ sur 3 ans à Al-Ittihad. Une information à moitié confirmée par L'Equipe , qui affirmait ce matin que la Juventus le pousserait vers la sortie. Si son entourage a démenti, une nouvelle rumeur pourrait relancer la piste Pogba en Arabie saoudite...

La Juve attend...10M€ pour vendre Pogba